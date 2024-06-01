Диетолог рассказала о допустимой норме мороженого в неделю

Одним из излюбленных методов охладиться в летнюю жару является мороженое. При этом десерт одинаково нравится как взрослым всех возрастов, так и детям.

Однако увлекаться мороженым не стоит, подчеркивают специалисты. Так, по словам главного внештатного специалиста диетолога Минздрава Московской области, заведующей областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инны Пичугиной, мороженым нельзя увлекаться при проблемах с горлом, больных голосовых связках, при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, мороженое стоит ограничить людям с диабетом и в преддиабетическом состоянии. Пичугина напомнила, что в состав этого десерта входит сахар, а в некоторых случаях жиры. Недобросовестные производители могут заменить сливки пальмовым маслом, напомнила диетолог.

При злоупотреблении мороженым люди с вышеуказанными патологиями рискуют усугубить свое состояние, считает врач.

Помимо прочего, Пичугина рассказала о том, как правильно есть мороженое. Его ни в коем случае нельзя кусать. В противном случае можно вызвать спазм, вызванный холодом. В результате это приведет к проблемам с ЖКТ, увеличивая на них нагрузку.

Что касается любителей мороженого, у которых нет проблем с сердцем, сосудами, органами пищеварения, им рекомендовано съедать не более трех мороженых в неделю или одно мороженое через день, отметила Пичугина в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, не стоит забывать, что мороженое – калорийный продукт. Так, по словам диетолога Анжелики Дюваль, стаканчик мороженого содержит порядка 400 калорий.

Напомним, ранее Роскачество опубликовало данные о результатах проверки российских производителей мороженого. В общей сложности была закуплена продукция 37 производителей. В результате выяснилось, что 40% из них не соответствуют установленным требованиям.