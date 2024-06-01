Сколько нужно есть и пить в жару

Жаркая погода — настоящее испытание для горожан. Пока на улице пекло, аппетит нередко пропадает, а вот жажда становится невыносимой.

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Нормально ли, что не хочется есть? А сколько нужно пить и как вообще питаться в жару? «Секрет» узнал у специалиста.

Сколько нужно пить в жару

Многие сталкиваются с отсутствием аппетита в жару, и это абсолютно нормально. Ведь у организма сейчас другие заботы. Главное в такую погоду — соблюдать водный режим. Объём воды будет зависеть от температуры за окном и вашего потоотделения.

«Если нет патологии почек, задержки жидкости, сердечной недостаточности и мы не беспокоимся, что у нас будет задержка воды, то тогда мы выпиваем не менее 2 л, можно больше. Особенно если очень сильно жарко, здесь с учётом потоотделения может объём быть выше — и 2,5, и 3 л, то есть не меньше 2 л точно», — отметила врач-диетолог клиники К+31 Анна Шейфер.

Что нужно есть в жару

Предпочтение стоит отдавать растительной пище (овощам, фруктам и ягодам), а также крупам и макаронным изделиям (то есть углеводам). Не запрещено есть хлеб, но в разумных количествах.

Белок в жару обычно не хочется, но в рационе он должен сохраняться. Поэтому стоит делать акцент на:

яйцах (или только яичном белке, если желтки вы не любите или просто не хотите);

молочных продуктах (в первую очередь это кисломолочные напитки, йогурты и творог);

рыбе и морепродуктах.

«Дальше уже идёт птица, курица, индейка, кролик. Ну и если абсолютно нет никакого отвращения от белковой мясной пищи, то, соответственно, мясо тоже может присутствовать в рационе», — пояснила специалист.

Не забываем в жару и про жиры. В этот период предпочтение стоит отдавать растительным маслам.