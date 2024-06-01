Какая диета помогает похудеть в талии и укрепить кости

Продукты с высоким содержанием белка позитивно влияют на прочность костей. Об этом рассказал британский врач Майкл Мосли.

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Ученые ранее полагали, что для поддержания мышечной массы женщинам нужно употреблять порядка 45 граммов белка в сутки, а мужчинам — около 55 граммов. Мосли уточнил, что результаты исследований ученых из Тайваня продемонстрировали существенное улучшение состава тела человека при условии повышения нормы белка до 90 граммов в день.

Такая диета не только помогает усилить мышцы и увеличить общую подвижность, но в сочетании с упражнениями способствует эффективному похудению в области талии.

Мосли заключил, что хорошими источниками белка могут быть яйца, рыба, орехи, мясо и сыр, а также греческий йогурт, фасоль и чечевица, передает Daily Mail.

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