Кому стоит отказаться от молока

Людям с непереносимостью компонентов молока, таких как лактоза и казеин, стоит пройти диагностику у врача, и, вероятно, отказаться от его употребления. Об этом во всемирный день напитка, отмечаемого 1 июня, рассказала врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.

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Она пояснила, что молоко содержит полезные микроэлементы, а также напомнила, что лактоза — молочный сахар. По ее словам, люди с его непереносимостью имеют недостаточно фермента лактазы. Дефицит может быть связан с наследственностью, мутацией генов, или же быть приобретенным.

С течением жизни ферменты снижают свою активность, поэтому непереносимость может появляться у людей пожилого возраста. Врача объяснила, что при этом кисломолочные продукты усваиваются лучше, поэтому стоит отдать предпочтение им.

Лазуренко отметила, что в молоке содержится белок животного происхождения, который имеет целый набор незаменимых аминокислот.

— Именно он считается идеальным для нашего питания, поскольку наш организм имеет максимальное родство к этим аминокислотам… У некоторых людей бывает непереносимость казеина. Соответственно, здесь тоже могут быть проблемы с усвоением, с восприятием молочного продукта, — добавила врач.

Она рассказала, что непереносимость молока может проявляться как урчание, метеоризм, боли в области живота, распространенной не только в какой-то локальной точке. К другим симптомам врач отнесла тошноту, послабление стула и прочие проблемы, связанные с работой ЖКТ.

Лазуренко указала, что такой диагноз врачи не могут поставить просто потому что человек чувствует несварение, для этого необходимо пройти некоторые диагностические мероприятия, после которых медик выяснит причину плохого самочувствия. Эксперт также даст рекомендации относительно количества и качества употребляемого молока, возможно, что напиток и вовсе нужно будет исключить из рациона, передает РИА Новости.

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