Врач назвал комфортную температуру воды для купания

Купальный сезон безопасно начинать при температуре воды не менее 22 градусов тепла, при этом те, кто занимаются закаливанием, могут начинать окунаться при температуре водоема 18 градусов. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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— Даже при комфортной температуре нужно давать организму время на адаптацию: медленно заходить в воду, начинать с коротких заплывов, хорошо вытираться полотенцем после купания, не находиться долго в мокрой одежде, — уточнил эксперт.

Он добавил, что купание в холодной воде категорически запрещено тем, у кого снижены адаптационные ресурсы. К ним можно отнести людей с хроническими заболеваниями, пожилых, у которых может резко ухудшиться состояние, или тех, у кого есть с артериальным давлением, передает РИА Новости.

— Также в холодной воде нельзя разрешать купаться детям даже при жаркой погоде. У них организм еще не умеет быстро приспосабливаться к изменению условий внешней среды и купание в холодной воде приведет к снижению иммунитета и заболеваниям, — заключил врач.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец раннее сообщил, что при текущих климатических тенденциях купальный сезон в европейской части России начнется не раньше, чем в 10-х числах июня.

О том, когда в столице можно будет официально купаться, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

Начало лета в столичном регионе будет переменчивым: тепло временно сменится кратковременным похолоданием. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.