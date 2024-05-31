Врач указал на связь плохих снов и серьезного психического расстройства

Плохие сны могут быть реакцией на стресс, рассказала клинический психолог Екатерина Клименко. На связь кошмаров и серьезного психического расстройства врач указала «Известиям».

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Психолог назвала причиной ночных кошмаров стрессовую реакцию человека на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Плохие сны могут возникать и из-за навязчивых мыслей, неразрешенных проблем, страха и тревоги. Также, по словам Клименко, активизировать мозг во время сна могут прием некоторых лекарств, психологические трудности, что, в свою очередь, и становится причиной тревожных сновидений.

«Некоторые ученые склоняются к определенным личностным характеристикам нейрокогнитивной модели (катастрафизация и негативные фильтры на жизнь), дисфункции аффективной сферы (чрезмерные эмоциональные реакции на незначительные стимулы). В том числе это может быть связанно и с буйным воображением», — Екатерина Клименко, клинический психолог.

При этом психолог предупредила, что плохие сны сильно расшатывают нервы, мешают выспаться и полноценно отдохнуть ночью.

Кроме того, у некоторых людей возникают так называемые идиопатические сны, и что является триггером для них, неизвестно, отметила психолог.

Чтобы избавиться от кошмаров и хорошо высыпаться, следует изменить образ жизни, посоветовала Клименко. Также, по ее мнению, важно проанализировать факторы, вызывающие тревогу, и минимизировать их присутствие в жизни.

«Полезно ввести гигиену сна, установить четкий режим бодрствования и сна, отрегулировать питание и прием жидкости; ограничить кофеин, алкоголь, энергетические напитки; снизить сенсорное воздействие вечером; ввести ритуалы перед сном. И важно не спать днем», — подытожила психолог.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева назвала способ справиться с постоянной тревогой. По ее мнению, облегчить состояние можно, если отвлечь мозг от тяжелых мыслей: пересчитать предметы в комнате или рассказать стихотворение наизусть.