Диетолог назвал провоцирующие раннее старение продукты

Большое количество быстрых углеводов в меню ускоряет старение кожи. Как пишет Лента.ру, сахар и фастфуд разрушает коллаген, а алкоголь - приводит к обезвоживанию кожи. Из-за ежедневного употребления этих продуктов ускоряется появление морщин. Как рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, ускоряет процессы старения и употребление растворимого кофе:

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«Проблема в том, что в организме возникает хроническое воспаление более высокого уровня, инсулинорезистентность, более высокая склонность к злокачественному росту, более высокая склонность ко всем возрастным болезням и так далее. Ну и второй, наверное, момент, то, что производитель не заинтересован использовать дорогие сорта кофе, то кофеина в них, соответственно, меньше. А кофеин - это вещество, которое расширяет сосуды головного мозга, улучшает кровоснабжение головного мозга, делает нас более позитивными, более сообразительными. Это то биоактивное вещество, ради которого мы этот кофе потребляем».

Вместо растворимого кофе специалист посоветовал пить натуральный молотый. В таком напитке больше кофеина и других полезных веществ. Кроме того, по мнению врачей, сохранить красоту и здоровье помогут клетчатка и белок. При этом растительные белки не могут заменить животные.