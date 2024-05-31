Врач рассказал, почему важна белковая пища

Продукты с высоким содержанием белка помогают поддерживать прочность костей и мышечную массу на хорошем уровне. Кроме того, белковая диета в сочетании с упражнениями способствует эффективному похудению в области талии. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский врач Майкл Мосли.

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Мосли объяснил, что по достижении тридцатилетнего возраста люди начинают терять около пяти процентов своей мышечной массы каждые десять лет. Такие нежелательные изменения в составе тела приводят к снижению подвижности и выносливости, а также способствуют появлению лишнего жира даже при неизменности общего веса тела.

Согласно исследованиям, для поддержания мышечной массы женщинам нужно употреблять около 45 граммов белка в день, а мужчинам - примерно 55 граммов. Однако все больше ученых приходит к выводу, что такие показатели потребления слишком низки для оптимального здоровья, особенно после 60 лет.

Мосли уточнил, что результаты исследований ученых из Тайваня продемонстрировали существенное улучшение состава тела добровольцев при условии повышения нормы белка до 90 граммов в день. Такая диета не только помогла участникам усилить мышцы и увеличить общую подвижность, но и поспособствовала ускоренному жиросжиганию в области талии.

Врач добавил, что потребление достаточного количества белка напрямую связано с прочностью костей. Этот показатель особенно важен для возрастных людей, которые с годами теряют чувство баланса и рискуют пережить опасные падения.

Хорошими источниками белка выступают яйца, рыба, орехи, мясо и сыры. Также можно употреблять греческий йогурт, бекон, фасоль и чечевицу.