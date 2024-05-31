Диетолог: мята вредна людям с пониженным давлением

Какие полезные свойства есть у мяты? Свое мнение на этот счет озвучила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По ее словам, мята имеет бактерицидные свойства, ее часто добавляют в средства для полоскания. При гингивитах, стоматитах, когда повреждена слизистая оболочка полости рта, мята хорошо помогает. Кроме того, она часто входит в состав разных препаратов от боли в горле.

При бессоннице мята полезна для засыпания. Также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, отметила врач.

Но имеются и противопоказания, подчеркнула диетолог.