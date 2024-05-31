Врач раскрыла безопасное количество конфет в день

Кто не любит побаловать себя сладким? Торты, конфеты, пирожные — все это довольно вкусно, но в большом количестве вредно для здоровья. Портал «Страсти» задался вопросом — сколько же можно съесть сладостей в день и при этом не оказаться в больнице? Ответ на этот вопрос дала Ирина Иванова, гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора, кандидат медицинских наук.

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По словам врача, сам по себе сахар - не яд. Все дело в его количестве. Когда любой человек, в том числе и ребенок, набирает вес выше принятых норм индекса массы тела (ИМТ), надо задуматься. Даже новорожденный младенец весом более 4 кг имеет риск развития сахарного диабета и других нарушений обмена веществ, причем даже дожив до пожилого возраста.

К перекусам сладеньким наше тело не готово: ведь поджелудочная железа на любой сахар и некоторые сахарозаменители, выбрасывает в кровь гормон инсулин. И она, конечно, приспосабливается к нашему «западному» образу жизни - мало двигаться и есть больше калорий, чем тратим энергии. Часто даже у детей развивается инсулинорезистентность - высокий, больше генетически заложенного уровня, уровень инсулина, что приводит к снижению чувствительности рецепторов к этому гормону на поверхности клеток мышц и печени. И риск развития этого состояния повышается с набором лишнего веса по любой причине: гормональная перестройка в организме или привычки питания в семье.

Если от переизбытка сладкого в организме «расцвела» кандида – это прямой путь к перепадам настроения. Этот грибок выделяет в кровь эндотоксин, который вызывает депрессию. Но стоит съесть конфетку или сладкий фрукт – снова возвращается вкус к жизни. Кстати, одним из верных симптомов заболевания кандидоз, является белый налет на языке, а также нижнем белье. Заметили такое – сходите на консультацию к специалисту, чтобы установить точную причину неприятных изменений.

По словам эксперта, в здоровом рационе должны обязательно быть углеводы и белки, но перекусывать ими между основными приемами пищи очень не рекомендуется. Имеется в виду, что о печенье или некалорийном зефире с чаем на рабочем месте лучше забыть. Но, если уж очень хочется сладенького - фруктов или конфет, можно съесть за 30-40 минут до обеда или ужина. Тогда не будет лишних пиков инсулина в крови.

Что же касается конкретного количества сладкого в день, то рекомендуется 1 конфета в день. То же самое касается всех сладостей промышленного производства.

Жиры и клетчатка снижают инсулиновый индекс порции пищи. Можно перекусить орешками и добавить в рацион отруби. Кстати, кефир на ночь - не всем полезно - поджелудочная железа не только на углеводы, но и на белки реагирует выбросом инсулина. После ужина не стоит есть фрукты и пить молочные продукты, ведь казеин коровьего молока приводит к всплеску инсулина в крови. Он, в свою очередь, запирает жир в жировом депо и повышает уровень «плохого» холестерина. Будет трудно похудеть, даже питаясь со снижением калорий в рационе.

Важно получать достаточно минералов и витаминов, белка, полезных жиров и ферментированных продуктов. Перекусы протеиновыми батончиками приводят к повышению инсулина и набору веса. Вместо этого можно самостоятельно сделать конфеты (кето-бомбы) с полезными сахарозаменителями.

Как же быть? Можно убрать всплеск инсулина до обеда, просто отказавшись от раннего завтрака. Взрослым людям 21-го века можно оставить два приема пищи - в 11-12 и 18-19 часов. По сути, это и есть интервальное голодание, диета воина - можно похудеть без последующего набора веса, при этом убрав гормональные сбои.

Исключите переедание, частые высокоуглеводные перекусы, избыток переработанных продуктов питания (колбасы, полуфабрикаты, готовая еда), обедненных микронутриентами, но богатых на сахар, трансжиры, красители и другие добавки. Вместо сладких напитков (газированных), лучше использовать травяные чаи или даже чайный гриб – комбучу.

Кстати, любая физическая активность не только «сжигает» калории, но и повышает чувствительность тканей организма - мышц и печени к инсулину. Это полезно для обмена веществ, работы поджелудочной железы и препятствует набору веса.

Чтобы проверить, не пострадало ли здоровье от избытка сахара, можно сдать следующие анализы: гликолизированный гемоглобин, инсулин, индекс инсулинорезистентности (IR HOMA) и триглицериды в липидограмме. Усвоения белка и других веществ видно по Копрограмме - анализ кала.