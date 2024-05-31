Терапевт рассказал о способах побороть метеозависимость

Врач-терапевт флагманского медицинского центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Надежда Мацкевич назвала способы побороть метеозависимость.

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«Я обычно рекомендую соблюдать режим дня: сон — бодрствование, работа — отдых. И достаточные физические нагрузки», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, достаточно ежедневно проходить на свежем воздухе быстрым шагом 40 минут.

Также следует питаться лёгкой и здоровой пищей.

«И главное — в случае серьёзного недомогания не пренебрегать вызовом скорой помощи, — заключила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.