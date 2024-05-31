Названы основные факторы, которые влияют на долголетие человек

Ключевыми показателями стали высокие уровни «хорошего» холестерина, адипонектина и инсулиноподобного фактора роста, а также низкие уровни триглицеридов, что позволяет прогнозировать долгую жизнь без хронических заболеваний.

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В исследовании участвовали 2500 человек в возрасте от 34 до 65 лет. На первом этапе проводились антропометрические измерения и сбор данных об образе жизни и питании участников. У 2296 добровольцев взяли образцы крови для анализа. За состоянием здоровья испытуемых наблюдали на протяжении нескольких лет, обновляя информацию о развитии хронических заболеваний каждые два-три года.

Результаты показали, что люди с высокими уровнями «хорошего» холестерина, адипонектина и инсулиноподобного фактора роста, а также низкими уровнями триглицеридов, имеют больше шансов прожить долгую жизнь без хронических заболеваний. Исследователи подчеркнули важность комбинации этих биомаркеров, а не отдельных показателей, как ключевого фактора долголетия и здоровья.

Ученые отметили, что для поддержания здоровья в пожилом возрасте важны здоровый вес, отказ от курения и сбалансированное питание. Ранее было также показано, что физические упражнения способствуют омоложению мозга, что подчеркивает значимость комплексного подхода к поддержанию здоровья и долголетия.

Ранее онколог рассказал, что исключение трех привычек поможет достичь долголетия. Также 100-летний американец назвал водку секретом своего долголетия.