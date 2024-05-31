Врач рассказала о скрытой угрозе третичного курения

Пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о вреде третичного курения.

© Вечерняя Москва

Эксперт объяснила, что третичное курение — это частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где ранее курили.

Врач отметила, что для того, чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение еще малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно, а последствия могут проявиться через несколько лет.

Она добавила, что третичное курение повышают риск разных заболеваний, в числе которых синдром внезапной детской смерти, астма и рак легких, передает «Радио 1».

Ранее врач-эндокринолог Наталью Лазуренко объяснила, почему после отказа от курения человек может набрать лишние килограммы. Это объясняется тем, что никотин подавляет работу желудочно-кишечного тракта, снижая чувство голода, передает МИР 24.

До этого депутаты Государственной думы РФ направили в правительство и Верховный суд России законопроекты, которые в том числе вводят для родителей штраф до семи тысяч рублей за курение ребенка младше 16 лет.