Как отказаться от курения, мнение психотерапевта

Курильщикам для избавления от никотиновой зависимости сначала стоит обратиться к самоанализу, заявил в беседе с РИАМО психотерапевт Тимур Муталиев. Врач добавил, что для более сильной мотивации человек должен найти веский для себя аргумент. Так, доводом для отказа от курения может стать здоровье или экономия средств.

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"Помимо пользы для здоровья, одним из плюсов отказа от сигарет является экономия денег. Существуют онлайн-калькуляторы, которые подсчитывают, насколько богаче вы станете. Вознаградите себя, потратив часть денег на что-то важное для себя", — Муталиев.

Психотерапевт напомнил, что после прекращения курения могут появиться головные боли, изменение настроения и снижение энергетического потенциала. Заменить привычку можно на физические упражнения, массаж, любимое хобби. При этом в первые три дня курильщикам стоит избегать стрессовых ситуаций, чтобы не спровоцировать срыв.

Врач добавил, что вредная привычка может быть связана с созданным в массовом сознании образом «плохого парня». Табачные компании в прошлом привлекали для рекламы известных актеров и знаменитостей, тем самым создавая иллюзию привлекательности и стиля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что среди сотрудников администрации главы государства курильщики находятся в меньшинстве. Он также подчеркнул, что сейчас в Кремле сложно найти место для того, чтобы предаться вредной привычке.