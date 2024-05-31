Главный нарколог предупредил, что из-за курения можно лишиться голоса

Давно известно, что никотин негативно влияет на человеческий организм, и голосовые связки в этом аспекте не являются исключением. О том, как курение может лишить курильщика голоса, рассказал внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

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«Под влиянием огромного количества ядов, которые содержатся в табачном дыме, голос становится хриплым и сиплым. Голосовые связки теряют эластичность, изменяется тембр голоса. Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса, его огрублению», - сообщил врач.

Холдин также предупредил, что к плачевным последствиям приводит не только традиционное курение, но и потребление электронных носителей никотина. Вейпы, как и обычные сигареты, также убивают голосовые связки, нанося при этом и дополнительный вред ротовой полости, а зачастую провоцируют онкологические заболевания рта и гортани.

Подмосковный Минздрав напоминает, что в случае невозможности самостоятельного отказа от курения, необходимо обратиться к специалистам Московского областного клинического наркологического диспансера, филиалы которого имеются во всех округах региона.