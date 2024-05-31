Психолог озвучил способы преодоления зависимости от продуктов

Некоторые продукты могут вызывать непреодолимую тягу, напоминающую зависимость. Такое мнение озвучил клинический психолог Денис Долгов. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Если человек просто ест сладкое, чипсы, гамбургеры, то ничего страшного не происходит. Сами по себе эти продукты не являются опасными до тех пор, пока их употребление не приводит к набору веса», – сказал эксперт.

Бороться с таким состоянием можно самостоятельно, продолжил он. Например, усилием воли отказаться от сахара на 2-3 месяца. Как правило, после этого тяга уходит. Также можно попробовать разные формы психотерапии. В частности, гипноз. Человек погружается в транс на определенную глубину и в отношение него проводится внушение, в результате чего пристрастие проходит.