Психолог озвучил способы преодоления зависимости от продуктов

Психолог озвучил способы преодоления зависимости от пищевых продуктов
Некоторые продукты могут вызывать непреодолимую тягу, напоминающую зависимость. Такое мнение озвучил клинический психолог Денис Долгов. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Если человек просто ест сладкое, чипсы, гамбургеры, то ничего страшного не происходит. Сами по себе эти продукты не являются опасными до тех пор, пока их употребление не приводит к набору веса», – сказал эксперт.
Бороться с таким состоянием можно самостоятельно, продолжил он. Например, усилием воли отказаться от сахара на 2-3 месяца. Как правило, после этого тяга уходит. Также можно попробовать разные формы психотерапии. В частности, гипноз. Человек погружается в транс на определенную глубину и в отношение него проводится внушение, в результате чего пристрастие проходит.