Нурия Дианова — диетолог, гастроэнтеролог первой категории и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» — рассказала о том, как можно избежать застоя желчи и связанных с ним проблем.

Специалист отметила, что застой желчи может привести к образованию камней в желчном пузыре и вызвать неприятные ощущения в правом боку. Она подчеркнула, что нарушенный отток желчи может быть вызван любым типом питания с большими промежутками между приёмами пищи. Поэтому, по её мнению, лучше делить приёмы пищи на четыре раза: завтрак, обед, перекус и ужин.

Кроме того, на застой желчи могут повлиять многократные беременности, жёсткие диеты, большое количество эстрогена (свойственно только для женщин) и недостаточное количество воды в организме.

Чтобы избежать застоя желчи, важно составлять сбалансированный рацион, в который в нужном количестве входят белки, углеводы и обязательно жиры. Когда в организм поступает пища, содержащая жиры, запускается ряд рефлексов, которые приводят к сокращению желчного пузыря и выделению желчи в двенадцатиперстную кишку.

Специалист предупредила в разговоре с «Вечерней Москвой», что в случае проблем с желчным пузырём — например, если он наполнен камнями, желчь внутри густая или он просто отсутствует после операции — процесс переваривания пищи может усложниться.

Если человек решает съесть что-то жирное, могут возникнуть боли в правом боку — калькулезный холецистит. Также при нарушении моторики в разных отделах желчевыводящих путей может развиться дискинезия желчевыводящих путей — болевой синдром справа.

По словам Нурии Диановой, проблемы с оттоком желчи чаще встречаются у женщин, но в последнее время и мужчины стали сталкиваться с этим недугом. Женщины находятся в особой группе риска из-за большого количества эстрогена в крови, который сгущает желчь. Кроме того, они постоянно сидят на диетах, что также влияет отрицательно. А мужчины рискуют заболеть, так как привыкли пропускать приёмы пищи.

Чтобы не допустить проблем с желчным пузырём, Нурия Дианова посоветовала придерживаться сбалансированного рациона и дробного питания. Однако если застой уже случился, его полностью вылечить не получится. Человеку с густой желчью придётся всю жизнь придерживаться сбалансированного питания.