Терапевт рассказала, чем накормить 2 500 бактерий, живущих в кишечнике

Пищеварительная система человека – это мощный двигатель, который обеспечивает организм энергией, преобразуя в нее потребляемую пищу. Помимо прочего, именно пищеварительная система отвечает за иммунитет человека, поскольку является защитой против патогенной микрофлоры.

Поэтому терапевт 2-й Московской инфекционной больницы Екатерина Гавриленко настаивает на том, что микробиоту кишечника нужно обеспечивать правильной «подкормкой».

Речь о 2 500 микроорганизмах, отвечающих за здоровье желудочно-кишечного тракта.

В первую очередь специалист рекомендовала обратить внимание на пребиотики. Они в большом количестве содержатся в бананах, яблоках, злаковых, бобовых и кисломолочных продуктах.

Помимо прочего Гавриленко посоветовала добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Это может быть листовая зелень, овощи и фрукты.

Что касается приготовления пищи, лучше остановить выбор на тушении продуктов, нежели на жарке, подчеркивает специалист. Также лучше отказаться от жирных продуктов.

При этом всю употребляемую еду нужно тщательно пережевывать, поскольку процесс перемешивания со слюной обеспечит максимальное усвоение питательных веществ.

Еще один совет, который дала терапевт, ускорить пищеварение, улучшить перистальтику и избежать тяжести в желудке поможет двигательная активность.

Правда, меню, представленное терапевтом, подходит не всем. К примеру, ранее врачи-диетологи рекомендовали людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой осторожнее относиться к бананам. Специалисты напомнили, что бананы содержат калий. При повышенном поступлении этого вещества в организм может развиться гипергликемия. Результатом станет мышечная слабость и нарушение сердечного ритма.

Также не стоит употреблять в сыром виде овощи людям с проблемами ЖКТ, в том числе гастритом, болезнью Крона, язвой, а также после хирургических вмешательств в брюшной полости.