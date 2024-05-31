Лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

Лучшими упражнениями для ног при проблемах со спиной являются жим, сгибания и разгибания ног на тренажере, а также «ягодичный мостик» и «лодочка», сообщает NEWS.ru со ссылкой на терапевта Анастасию Тимощенко.

© Mir24.TV

По словам специалиста, в этих упражнениях максимально задействуются мышцы ног, при этом нагрузка на спину практически отсутствует.

Специалист также назвала приседания со штангой эффективным и общеукрепляющим упражнением, но подчеркнула, что людям с заболеваниями позвоночника оно может быть противопоказано.

Ранее тренер Мария Волынкина рассказала, что в уличных спортивных зонах лучше всего выполнять многосоставные упражнения. Прежде всего, нужно делать приседания, отжимания от скамьи и на брусьях, подтягивания, прыжки, прямую и боковую планки.