Пять причин, почему стоит отказаться от сырых овощей

Овощи – это источник витаминов, которые укрепляют здоровье людей, уверяют врачи. Более того, по рекомендации специалистов, эта группа продуктов всегда должна быть на столе. Например, согласно рекомендации Минздрава России, ежедневно человек должен съедать не менее 800-1000 гр овощей и фруктов.

Однако к таким советам нужно относиться с осторожностью. Так, по словам уфимского врача-гастроэнтеролога Эльвиры Беловой, есть несколько категорий людей, которым овощи в сыром виде не рекомендованы.

В первую очередь врач назвала пациентов, которым провели хирургические операции на желудочно-кишечном тракте. В их случае ограничение временное, установленное для того, чтобы заживление происходило без осложнений. Кроме того, известно, что некоторые овощи в сыром виде могут раздражать стенки желудка.

По этой же причине от сырых овощей лучше отказаться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Речь о пациентах с диагностированной болезнью Крона, язвой желудка, гастритом.

В разговоре с UfaTime.ru Белова объяснила, что клетчатка, которая полезна одним, может навредить людям с проблемами ЖКТ и усилить симптомы.

Панкреатит, холецистит в период обострения также повод отказаться от овощей, усиливающих работу поджелудочной железы. Врач подчеркнула, что для снятия острой фазы панкреатита необходимо замедлить выработку ферментов, а овощи приводят к обратному эффекту.

Кроме того, врач объяснила, что панкреатит связан с синдромом избыточного бактериального роста, когда в кишечнике начинается усиленный рост «плохой» микрофлоры. В ряде случаев это приводит к химусу кишечника, а овощи только усугубляют этот процесс.

«В случае заболеваний ЖКТ лучше употреблять овощи на пару и запеченные в духовке», –дала совет врач.

Помимо прочего, повод с отказаться или хотя бы ограничить употребление сырых овощей – беременность и аллергические реакции. Белова считает, что эти продукты должны присутствовать в рационе данной категории людей только с разрешения врачей.

Также причиной, по которой противопоказаны овощи в сыром виде, неожиданно, Белова назвала ослабленный иммунитет. Гастроэнтеролог напомнила, что эти продукты могут стать источником бактериальной инфекции.

Между тем, по словам доктора Александра Мясникова, лучший способ получить витамины – употреблять богатые ими продукты. Например, курицу, рыбу, мясо, овощи и фрукты, зерновые. Также врач заявил, что манную кашу нельзя назвать блюдом, которое подходит для регулярного употребления на завтрак.