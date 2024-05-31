Как попрощаться с «табачной» привычкой раз и навсегда

Известно, что курение вредно для организма и вызывает различные заболевания. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и её последствиям, был учреждён Всемирный день без табака, который отмечают 31 мая. Инициатором выступила Всемирная организация здравоохранения.

© Unsplash

ВОЗ отмечает, что "табачная эпидемия" представляет собой одну из самых значительных угроз для здоровья людей в мировом масштабе. В 2022 году специалисты проводили исследование и выяснили, что во всём мире табак в той или иной форме употребляет почти 37 миллионов молодых людей в возрасте от 13 до 15 лет.

О том, что курение вредно, знают даже маленькие, однако большинство людей продолжают употреблять табак, находя множество оправданий своей вредной привычке. Впрочем, попрощаться с пагубной привычкой мечтают около 70 % курильщиков. Многие могут это сделать самостоятельно.

Как бросить курить и избежать рецидива, сохраняя эмоциональное равновесие, рассказала врач-нарколог и психотерапевт, кандидат медицинских наук Омского областного наркологического диспансера Антонова Алёна Сергеевна.

Бросать курить надо сразу одномоментно! Самые сложные в психологическом плане будут первые 3-5 дней. Именно в этот период беспокоят перепады настроения, раздражительность, гневливость. Чаще всего под горячую руку попадают близкие и родные. Через неделю тяга уменьшается и мысли о сигаретах становятся реже. Чем дольше человек остаётся некурящим, тем меньше вероятность, что он закурит снова, - отметила врач.

10 советов, которые помогут бросить курить самостоятельно и не вернуться к этому вновь:

Попросить поддержки от родных и близких. Избавиться от всего, что напоминает о курении. Стараться не находиться в обществе курящих людей. Воздержаться от употребления алкоголя и кофе. Не стоит покупать табачные изделия впрок. Увеличьте интервалы между курением. Не докуривать сигарету на 1/3. Каждое утро стараться как можно дольше оттягивать момент закуривания первой сигареты. Заранее назначьте дату, когда вы бросите курить, и не ищите отговорок, чтобы её перенести. Важно вести дневник благодарности, а также записывать позитивные события каждого дня. Кроме того, специалисты рекомендуют психологически настроиться на отказ от табака. В первую очередь нужно подготовиться к возможным трудностям и проблемам, которые могут возникнуть в первые дни после отказа от курения. Заранее изучите методы релаксации и самоконтроля, чтобы справляться со стрессом и желанием закурить. А чтобы улучшить своё самочувствие, занимайтесь физической активностью.

И вы увидите, насколько яркой и разнообразной может быть жизнь без табака!

Напомним, что осенью мы рассказывали о похожей проблеме среди подростков - о вейпах и электронках. К сожалению, электронные сигареты стали популярны не только среди взрослых. Насколько вредны вейпы, можно ли уберечь от них ребёнка и как помочь ему их "бросить", если увлечение всё-таки переросло в зависимость, специалисты рассказали в этом материале. Год назад мы побеседовали с пульмонологом о здоровье лёгких и попытались разобраться в видах кашля, он рассказал, чем чревато несвоевременное обращение к врачу и чем опасны системы нагревания табака.