Периодическое голодание улучшает микробиому кишечника и лучше сбрасывает вес

Исследователи из Университета штата Аризона (США) проанализировали пользу интервального голодания на фоне увеличения доли белка в рационе.

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По данным журнала Nature Communications, состав микробиомы кишечника и эффективный сброс лишнего веса зависят от грамотно выстроенной диеты. Так, 41 человек в возрасте от 30 до 65 лет и с ожирением на протяжении 8 недель были разделены на 2 группы:

первая питалась по принципам интервального голодания;

вторая - питалась продуктами питания с низкой калорийностью.

Добровольцы из первой группы раздробили рациона на 4-5 приемов пищи, причем основу рациона составляли белковые продукты. Также у этих людей было выявлено увеличение числа полезных бактерий в кишечнике и более активную выработку белковых молекул (цитокинов), которые сильнее окисляют жир в организме.

На фоне одинакового потребления калорий в неделю более хороший результат по похудению был у представителей группы с дробным питанием.

Ранее эксперт рассказала, как регулярное голодание влияет на организм человека.