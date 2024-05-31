Диетолог посоветовала здоровым людям не отказываться от красного мяса

Здоровому человеку не нужно отказываться от употребления красного мяса. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

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Красное мясо содержит полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В.

"Белки – строительный материал для клеток нашего организма. Они необходимы для формирования иммунного ответа, выполняют транспортную, рецепторную, сигнальную и другие важные функции. Биохимические реакции в организме происходят при участии ферментов, имеющих белковую природу", – говорит диетолог.

По словам Стародубовой, чрезмерное употребление красного мяса связано с рисками развития хронических заболеваний.

"По данным современных крупномасштабных исследований, избыточное потребление красного мяса повышает риск развития хронических неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ряда онкологических заболеваний, в частности колоректального рака, рака желудка, молочной железы, рака легких и некоторых других видов рака", – объясняет специалист.

При этом наибольший риск был доказан именно для промышленно переработанного мяса. К продуктам данной группы относятся различные виды колбасных изделий, копченостей, паштетов, сосисок и других. Их потребление с рационом питания рекомендуется максимально ограничить.

Кроме того, продукты этой группы отличаются высоким содержанием соли и насыщенных жиров, избыточное потребление которых способствует повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Способ тепловой обработки тоже имеет большое значение. Мясо лучше всего потушить, отварить или приготовить на пару.

Кроме того, можно воспользоваться грилем или запечь продукт в духовке, не допуская образования твердой корочки. Это позволит сохранить в мясе питательные вещества и повысить их усвояемость за счет разрушения волокон соединительной ткани.

"Не рекомендуется жарить мясо, в том числе на открытом огне, поскольку при высокотемпературной термической обработке в продукте образуются соединения, которые могут обладать канцерогенным действием", – предупредила диетолог.

Стародубова подчеркнула, что основными принципами здорового питания являются умеренность и разнообразие. Такой подход поможет предотвратить развитие целого ряда заболеваний.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какое мясо рекомендуется употреблять пожилым людям. Возрастным гражданам стоит отдать предпочтение индейке и кролику. По словам эксперта, в отличие от красного мяса, они лучше усваиваются. Еще проще организму будет, если перемолоть индейку или кролика на фарш.