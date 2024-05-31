Названы самые эффективные упражнения на свежем воздухе

Фитнес-тренер Мария Волынкина назвала самые эффективные упражнения на свежем воздухе. Ее слова приводит NEWS.ru.

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Волынкина посоветовала делать тренировку на все группы мышц, выполняя каждое упражнение по три подхода. Она рекомендовала начинать с приседаний: сначала медленных, потом более быстрых. Следующим упражнением станут отжимания от скамьи и на брусьях.

Также тренер посчитала нужным делать упражнения на пресс, в частности, висеть на турнике, подтягивая ноги. Кроме того, необходимо делать подтягивания туловища, зацепившись ногами за перекладину, а также прямую и боковую планку со скручиваниями.

Ранее Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при неправильном выполнении планки. По ее словам, из-за неверной техники и прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, что приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.