Почему сон так важен для здоровья сердца

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, взрослые, которые спят менее семи часов каждую ночь, чаще имеют проблемы со здоровьем. Доктор Хуан Карденас Росалес, врач-терапевт клиники Мэйо, тоже подчеркнул важность достаточного количества сна для общего состояния здоровья.

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Хороший ночной сон обеспечивает человека энергией. Также он важен для предотвращения развития в будущем хронических заболеваний: диабета, сердечных приступов, инсульта.

В сутки взрослым рекомендуется спать минимум семь часов. Старайтесь при этом ложиться и вставать в одно и то же время, создавайте такую среду в комнате, чтобы вам легче было заснуть.

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К хорошим привычкам сна относятся: одинаковое время засыпания и подъёма с постели (в том числе в выходные), регулярная физическая активность, сокращение времени на дремоту или отказ от неё, ограничение потребления кофеина, алкоголя и никотина или полный отказ от них, отказ от обильного питания и большого количества жидкости перед сном, комфорт в спальне, расслабляющий ритуал перед сном.

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