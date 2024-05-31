Названы главные привычки россиян, разрушающие их суставы и кости

Лишний вес оказывает разрушительное влияние на кости и суставы человека, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что также негативно влияют на организм курение и злоупотребление спиртным. Кроме этого, по ее словам, к ослаблению костей приводит сидячий образ жизни, недостаток витамина D и кальция.

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Гиподинамия, сидячий образ жизни приводит к ослаблению костей и ухудшению мышечного тонуса, что увеличивает риск травм и развития остеопороза, ревматизма. Недостаток кальция и витамина D. Центральный регион России особенно страдает от нехватки витамина D. Избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы, особенно на коленный и тазобедренный, — подчеркнула Лялина.

По ее словам, суставы страдают от нарушения осанки из-за «перекоса тела». Эксперт подчеркнула, что данная проблема создает дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности, не заламывать шею. Она отметила, что во время упражнения «супермен», когда при стоянии на четвереньках нужно попеременно поднимать руку и ногу, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно.