Врач-нутрициолог рассказала о самом простом способе быстро похудеть

Врач-нутрициолог Ольга Крутохина рассказала о самом простом способе быстро похудеть.

По её словам, для этого надо в течение дня пить много воды, при этом результаты будут ещё более ошеломительными, если пить не просто воду из-под крана или бутилированную, а талую воду, передаёт издание «Кубанские новости».

«Главное достоинство такой воды в том, что в ней отсутствуют вредные примеси, – пояснила специалист. – В первую очередь, те, которые добавляют в водопроводную воду для её очистки. Более того, ученые выяснили, что растаявшая вода боле энергетически чистая и «сильная», чем водопроводная, пусть даже и отстоянная».

Крутохина также назвала полезные свойства талой воды. Так, утверждает она, талая вода ускоряет метаболизм, нормализует работу почек и печени, решает проблему с запорами, предотвращает преждевременное старение организма, укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает симптомы аллергии, ну и, естественно ускоряет похудение.

«Чтобы приготовить талую воду, необходимо наполнить водой ёмкость из пластика и отправить её на пару дней в морозилку. Вода превратится в лёд и обновит свои свойства. Спустя время лёд следует достать и оставить таять при комнатной температуре», – резюмировала нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказал, как за неделю похудеть и привести в порядок фигуру.