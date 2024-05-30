Ученые перечислили биомаркеры крови, сигнализирующие о долголетии

Ученые из Института профилактических исследований и эпидемиологии имени Лейбница установили, что высокие уровни «хорошего» холестерина, жирового гормона адипонектина и инсулиноподобного фактора роста в крови наряду с низким уровнем триглицеридов сигнализируют о долголетии и здоровом старении. Результаты исследования опубликованы в журнале Age and Aging.

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В исследовании приняли участие 2500 человек в возрасте от 34 до 65 лет. На первом этапе все участники прошли комплексные антропометрические измерения и предоставили данные о своем образе жизни и рационе питания. Кроме того, у 2296 добровольцев были взяты образцы крови для лабораторных анализов. Впоследствии за испытуемыми наблюдали в течение нескольких лет, при этом информация о развитии новых хронических заболеваний обновлялась каждые два-три года.

По истечении периода наблюдения ученые обнаружили, что лица, у которых сохранялись высокие концентрации «хорошего» холестерина (липопротеидов высокой плотности), жирового гормона адипонектина и инсулиноподобного фактора роста в крови наряду с низким уровнем триглицеридов (простых жиров), было больше шансов прожить долгую жизнь без хронических заболеваний.

Исследователи отметили, что о долголетии и хорошем здоровье свидетельствует комбинация этих биомаркеров, а не отдельно взятые показатели. Ученые добавили, что сохранить здоровье в пожилом возрасте помогает поддержание здорового веса, отказ от курения и сбалансированное питание.