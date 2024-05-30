Ученый развеял популярный миф о походах в солярий

Ультрафиолетовое излучение, главным источником которого является солнце, может не только вредить здоровью, но и приносить пользу, рассказал лектор Российского общества «Знание» и младший научный сотрудник физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Ле. При этом загар в солярии таким эффектом не обладает, рассказал он в беседе с «ФедералПресс».

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Ле объяснил, что ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку витамина D в организме человека. «Походы в солярий не приводят к получению витамина D, так как в солярии используется ультрафиолет UVA, а для реакции с выработкой витамина необходим ультрафиолет UVB», — развеял он популярный миф о загаре в солярии.

По словам ученого, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста в будущем может спровоцировать развитие множества заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных и онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых болезней и других.

Специалист уточнил, что интенсивность формирования витамина D в коже зависит от множества факторов: сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, а также применения солнцезащитных кремов. Он также предупредил, что ультрафиолетовое излучение может вызывать аллергию, солнечные ожоги, включая ожог роговицы, и увеличить риск развития рака кожи.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.