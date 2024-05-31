Диетолог рассказала о пользе окрошки в жару

Диетолог Маргарита Королёва заявила, что в жаркую погоду полезны холодные супы, в том числе окрошка.

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«Окрошка — это актуальный продукт сегодня, потому как жара уже наступила, а в её условиях хочется скорее пить, чем есть. Кроме того, во время таких погодных условий организм теряет большое количество питательных веществ. Особенно это касается витаминов группы В, магния и аскорбиновой кислоты», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, в такой ситуации на помощь приходят холодные супы.

При этом Королёва рекомендовала отказаться от покупного кваса, который содержит много сахара.

«Он не органический, не натуральный и содержит большое количество специфических вкусовых добавок, которым нечего делать в супе. При хорошей переносимости кисломолочных продуктов куда лучше отдать предпочтение кефиру или мацони», — добавила она.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что заправлять окрошку лучше всего нежирной сметаной или йогуртом.