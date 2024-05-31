Все о зависимости: Обжорство вместо никотина

Люди, которые решают бросить курить, нередко сталкиваются с другой проблемой. Их начинает одолевать бесконтрольное желание что-то съесть из-за усилившегося аппетита.

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По словам врача-диетолога и эндокринолога Натальи Лазуренко, это связано с прекращением поступления в организм никотина.

Врач объяснила, что никотин действует как снижающее чувство голода вещество. Он снижает выработку соляной кислоты в желудке и притупляет чувствительность рецепторов. Поэтому голод после сигареты не такой ярко выраженный.

Когда никотин перестает поступать в организм, аппетит усиливается. Это объясняется тем, что ранее заторможенные функции организма приходят в норму и начинают работать в усиленном режиме, требуя компенсации.

Пытаясь заглушить неприятные ощущения от отказа от курения, человек переключает внимание на еду. В результате попытка отказаться от одной зависимости может привести к другой.

Если не контролировать количество съеденного, это непременно приведет к набору лишнего веса, предупредила Лазуренко в разговоре с РИА Новости. В частности, за короткий срок вчерашний курильщик может набрать 3-8 кг.

Еще одна причина, по которой при отказе от никотина человек переключается на еду – особенности работы эндокринной системы. Поскольку курение связывают с выработкой дофамина, серотонина, эндорфинов, при прекращении поступления в организм вредного вещества он ищет другой источник их получения.

При этом Лазуренко подчеркивает, отказ от курения не только повышает аппетит, но и мужское либидо. Дело в том, что никотин подавляет выработку тестостерона, а с прекращением его поступления работа гормональной системы налаживается.

Что касается женщин, никотин снижает выработку эстрогенов - женских половых гормонов. В результате это вызывает раннюю менопаузу, приводит к скорому старению, отравляет организм свободными радикалами, угнетает работу митохондрий, становится причиной оксидативного стресса.

Помимо прочего, нельзя забывать о психоэмоциональной зависимости от сигарет, отметила эндокринолог. Поэтому, подчеркнула врач, бросая курить, нужно быть готовым к тому, что это будет сложный и долгий путь.

«Для достижения успеха нужно менять свою жизнь плавно, а при столкновении с непреодолимыми сложностями обратиться к специалистам, в том числе психологу», - посоветовала Лазурина.

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