Врач рассказала, какие витамины и минералы стоит принимать женщинам

Женщинам важно получать достаточно железа и кальция с пищей или добавками, подбирать которые должен врач. Об этом aif.ru рассказала акушер-гинеколог Сураё Назарова.

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«Железо помогает предотвратить анемию, особенно важно для женщин детородного возраста. Кальций необходим для профилактики остеопороза, а магний — для снижения предменструального синдрома и поддержания здоровья сердца», — рассказала врач.

Также всем необходимы витамин D (он важен не только для здоровья костей, но и для нормальной работы иммунитета), витамин С (он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, поддерживает работу иммунитета и кожи). Витамины группы B играют ключевую роль в поддержании энергетического обмена и нервной системы.

Врач подчеркнула, что витаминные комплексы полезны только при учете индивидуальных потребностей женщины. Подбирать их самостоятельно не стоит: некоторые могут содержать избыточное количество микроэлементов. Они могут навредить здоровью. Перед покупкой витаминов стоит внимательно изучить их состав, узнать мнение специалистов (для этого достаточно посетить врача-гинеколога) и прочитать отзывы.