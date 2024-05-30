Как сохранить здоровый вид кожи лица и зоны декольте?

Во-первых – еда необходима организму в принципе. Если в молодом возрасте недостаток питания может не сильно сказываться на внешнем виде, то после 30-35 лет резкое ограничение пищи приводит к потере тонуса кожи, усугублению морщин и прочим нелицеприятным вещам. Во-вторых, что надо есть? Все правила здорового питания давно известны, а мы все время ищем какой-то суперфуд, который точно заменит нам и комплекс витаминов, да еще и вкусным будет как конфеты. Есть правила «золотой тарелки», где в оптимальной пропорции содержатся белки, жиры и углеводы. Еще я рекомендую соблюдать индивидуальные рекомендации. Аллергикам нельзя определенные виды продуктов, пациентам с акне не рекомендуется молоко, фастфуд, сладкое, лицам с железодефицитной анемией необходимо дополнять рацион фасолью, гречкой, яблоками. Это все важно и влияет не только на вид кожи, но и на здоровье. Какие косметологические процедуры могут помочь улучшить тургор кожи?

Юдина Надежда Владимировна Дерматолог-косметолог сети клиник "Семейная".