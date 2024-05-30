Как сохранить здоровый вид кожи лица и зоны декольте?
О том, как защитить себя от воздействия внешних факторов и улучшить тургор кожи Рамблеру рассказала врач дерматолог-косметолог Надежда Владимировна Юдина.
Как влияет питание?
Во-первых – еда необходима организму в принципе. Если в молодом возрасте недостаток питания может не сильно сказываться на внешнем виде, то после 30-35 лет резкое ограничение пищи приводит к потере тонуса кожи, усугублению морщин и прочим нелицеприятным вещам. Во-вторых, что надо есть? Все правила здорового питания давно известны, а мы все время ищем какой-то суперфуд, который точно заменит нам и комплекс витаминов, да еще и вкусным будет как конфеты. Есть правила «золотой тарелки», где в оптимальной пропорции содержатся белки, жиры и углеводы. Еще я рекомендую соблюдать индивидуальные рекомендации. Аллергикам нельзя определенные виды продуктов, пациентам с акне не рекомендуется молоко, фастфуд, сладкое, лицам с железодефицитной анемией необходимо дополнять рацион фасолью, гречкой, яблоками. Это все важно и влияет не только на вид кожи, но и на здоровье. Какие косметологические процедуры могут помочь улучшить тургор кожи?
Какие косметологические процедуры могут помочь улучшить тургор кожи?
Мезотерапия, биоревитализация, биорепарация, коллагенотерапия, плазмалифтинг, армирование филлерами - все это инъекционные методики направленные на улучшение качества кожи, на ее увлажнение и тонус. Какие подойдут именно вам? Это возможно определить только на очном приеме у специалиста. Это касается и аппаратных процедур – фотоомоложение, радиоволновый лифтинг, фотодинамическая терапия, ультразвуковая терапия, лазерное омоложение или шлифовка. У каждой процедуры есть список показаний и противопоказаний, есть реабилитационный период, который вы тоже должны учитывать при выборе воздействия. И поможет вам в этом врач-косметолог. Как правильно выбирать косметику для увлажнения и укрепления кожи?
Как правильно выбирать косметику для увлажнения и укрепления кожи?
Все зависит от типа кожи. Например, для сухой оптимальны будут более плотные текстуры, которые позволят не только увлажнить, но и задержать влагу в коже. При жирной коже важны более легкие крема так как собственный себум играет роль питательных масел. Что касается полезных ингредиентов: гиалуроновая и молочная кислота, ретинол, ниацинамид, биотин, церамиды, витамины, коэнзим Q10. Эти и не только полезные вещества доказали свою способность положительно влиять на кожу. Смотрим, чтобы крем подходил именно вашей коже: не вызывал аллергической реакции, не скатывался, и оказывал положительный эффект. Какие солнцезащитные средства и методы защиты от солнечных лучей наиболее эффективны для предотвращения старения кожи?
Какие солнцезащитные средства и методы защиты от солнечных лучей наиболее эффективны для предотвращения старения кожи?
Эффект фотостарения от избыточного ультрафиолетового воздействия уже давно доказан. Соблюдайте правила загара: утренние и вечерние часы пребывания на активном солнце, ношение головных уборов, обновление солнцезащитного крема каждые 2 часа и после активного купания, использование специальных закрытых купальников и пляжной одежды. В обычной жизни: в осенне-зимнее время достаточно использовать крема с защитой SPF 10-20. С наступлением весны и все лето повышайте защиту от 30 до 50+. Какие ежедневные привычки помогут сохранить молодость и упругость кожи?
Какие ежедневные привычки помогут сохранить молодость и упругость кожи?
А все вышеперечисленные! Правильное рациональное питание, ежедневный косметический уход за кожей, периодическое курсовое посещение косметолога, здоровый образ жизни и позитивный настрой!