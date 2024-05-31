Самые опасные упражнения для людей старше 40

Журналисты Men Today назвали три упражнения, которые опасны для людей старше 40 лет.

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Авторы посоветовали исключить из тренировочного плана интенсивные кардионагрузки. Отмечается, что это может перенапрячь сердце, дыхательную систему, сосуды и мышцы. Взамен предлагается выйти на пробежку, покататься на велосипеде, поплавать или сделать зарядку в танцевальном стиле.

Также нежелательными для людей старше 40 лет названы скручивания. «Дело в том, что в этом возрасте суставы и кости начинают постепенно изнашиваться, масса костей уменьшается на 20-30 процентов. И скручивания становятся опасными для позвоночника, особенно если и раньше с ним были проблемы», — объяснили в материале и предложили выполнять планку.

Наконец, данной возрастной группе рекомендовали не делать наклоны. Подчеркивается, что упражнение создает нагрузку на поясничный отдел позвоночника и повышает артериальное давление.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач раскрыла способ убрать живот после 40 лет. Она предложила выполнить разгибание бедра на полу и приседания с махами.