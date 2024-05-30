Врач назвал способ улучшить работу мозга

Одной из причин снижения концентрации может стать обезвоживание, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Способ справиться с этой проблемой и улучшить работу мозга она назвала в Telegram.

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«Даже легкое обезвоживание у людей среднего и старшего возраста способно привести к таким проблемам», — отметила Павлова, сославшись на исследование, проведенное американскими учеными.

Исследование, проведенное с участием людей в возрасте от 47 до 70 лет, показало, что обезвоживание никак не влияло на память и гибкость ума, однако снижало концентрацию внимания. При этом во время эксперимента его участников не ограничивали в питье, однако у 29-39 процентов подопытных в разные дни все равно обнаруживали обезвоживание.

Павлова связала это с тем, что с возрастом чувство жажды часто притупляется.

«Важно хотя бы примерно следить за количеством выпитого, и помочь в этом могут, например, ритуалы вроде стакана теплой воды по утрам», — посоветовала врач.

Ранее Павлова назвала способ предотвратить деменцию. По ее мнению, риск развития старческого слабоумия ниже у тех, кому приходится регулярно проявлять креативность, решать сложные задачи и заставлять мозг работать.