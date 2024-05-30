Эксперты рассказали, почему нельзя пить вчерашний чай

Эксперт рассказала, какие сорта чая считаются самыми полезными, и посоветовала, как их заваривать.

По словам кандидата фармацевтических наук Екатерины Баньковской, в ряде культур чай приравнивается к лекарственному средству. Однако полезный эффект от напитка можно получить только в том случае, если правильно его заваривать и пить.

В частности, самыми полезными сортами чая сегодня признаны белый и зеленый чаи. Однако речь идет не о пакетированном продукте, а листовом.

Эксперты уверяют, что такой напиток помогает избавиться от токсинов, бодрит и способствует восстановлению микрофлоры, пишет doctorpiter.ru.

При этом употреблять рекомендуется только свежесваренный напиток. В то же время вчерашний чай считается вредным, поскольку превращается в питательную среду для бактерий.

Кроме того, не стоит пить чай на голодный желудок и сразу после приема пищи.

А добавление в чай молока снижает вероятность развития рака.

Напомним, по словам врача-диетолога, гастроэнтеролога Рустема Садыкова, вода с лимоном противопоказана людям с проблемами ЖКТ. Также выяснилось, что бананы вызывают вздутие, газы и даже запоры.