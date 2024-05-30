Названы самые эффективные упражнения для уличной спортзоны

В уличных спортивных зонах лучше всего выполнять многосоставные упражнения. Такое мнение высказала тренер Мария Волынкина, пишет NEWS.ru.

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По словам эксперта, тренировать необходимо все группы мышц.

Прежде всего, нужно делать приседания, отжимания от скамьи и на брусьях, подтягивания, прыжки, прямую и боковую планки.

«Начинаем с приседаний: сначала медленные, потом более быстрые, затем отжимания от скамьи и на брусьях. Для мужчин и женщин хорошо прорабатывать все мышечные группы, поэтому важно делать подтягивания. Отличное упражнение – висеть на турнике с подтягиванием ног. Это упражнение на пресс. Также подтягивания туловища, зацепившись ногами за перекладину, прямая и боковая планка со скручиваниями», – перечислила упражнения тренер.

Все эти упражнения можно делать по кругу, например, в три серии. Это добавляет физической активности и дает ощущение бодрости, подчеркнула Волынкина.

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