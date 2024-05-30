Названы самые эффективные упражнения для уличной спортзоны

В уличных спортивных зонах лучше всего выполнять многосоставные упражнения. Такое мнение высказала тренер Мария Волынкина, пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, тренировать необходимо все группы мышц.
Прежде всего, нужно делать приседания, отжимания от скамьи и на брусьях, подтягивания, прыжки, прямую и боковую планки.
«Начинаем с приседаний: сначала медленные, потом более быстрые, затем отжимания от скамьи и на брусьях. Для мужчин и женщин хорошо прорабатывать все мышечные группы, поэтому важно делать подтягивания. Отличное упражнение – висеть на турнике с подтягиванием ног. Это упражнение на пресс. Также подтягивания туловища, зацепившись ногами за перекладину, прямая и боковая планка со скручиваниями», – перечислила упражнения тренер.
Все эти упражнения можно делать по кругу, например, в три серии. Это добавляет физической активности и дает ощущение бодрости, подчеркнула Волынкина.
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