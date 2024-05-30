Правда ли, что ингаляции водородом и оксидом азота отодвигают старение?

Все чаще можно услышать, что ингаляции водородом, оксидом азота и некоторыми другими газами помогают при лечении болезней сердца и сосудов, легких, полезны для профилактики болезни Альцгеймера и даже могут облегчать состояние раковых больных. Запись на процедуры в клинику, где "лечат газом", ведется за недели, а то и за месяцы. Но насколько эффективно такое лечение? За ответом на этот вопрос я отправилась в РНИМУ имени Н.И. Пирогова, где под руководством академика РАН Александра Чучалина уже много лет ведутся исследования на эту тему.

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Дыхательные практики

Первыми дышать водородом придумали японские врачи. Причем еще в середине прошлого века. Тогда в Японии усиленно искали средства помощи при лучевой болезни, которой страдали многие японцы после атомных бомбардировок. Оказалось, водород лечит лучевую болезнь, а позже выяснилось, что он помогает и при других онкозаболеваниях.

В нашей стране целебные возможности медицинских газов изучает Александр Чучалин. Один из самых перспективных - водород.

"Равного лекарства по эффективности природа не знает", - считает академик.

Как это работает

Не случайно сегодня все так "носятся" с антиоксидантами - веществами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом - свободные радикалы появляются в организме из-за всевозможных болезней, но и просто с возрастом. Молекулярный водород, как выяснил Чучалин, как раз и обладает мощным антиоксидантным эффектом. Поэтому в той же Японии целебные ингаляции применяют сейчас очень широко, даже у раковых больных - для снижения токсического поражения при проведении химиотерапии.

С ног до головы

Академик Чучалин дополнил японский метод собственными разработками - параллельно с водородом он применял гелиево-кислородную смесь и оксид азота. Такие "тройные" ингаляции помогали больным ковидом справиться с острым состоянием и избежать осложнений.

При этом области применения терапевтического водорода и других газов постоянно расширяются. Их все чаще включают в программы оздоровления в санаториях. Хотя внедрение этих методов проходит небыстро - ведь для проведения ингаляций нужно специальное оборудование.

Интересно, что вводить водород в организм можно несколькими путями. Помимо ингаляций можно пить водородную воду и принимать водородные ванны. Они помогают при псориазе, заболеваниях суставов. Концентрированным раствором пропитывают повязки - так лечат плохо заживающие раны у диабетиков. Еще вариант - капли для глаз и носа. На Западе такие капли применяют для защиты зрения при повышенной нагрузке на глаза - например, при работе за компьютером. А их противовоспалительные свойства используют при лечении ЛОР-заболеваний.

"Получить водород можно по-разному: вдыхать, пить водородную воду, принимать ванны"

Перспективно применение газовой терапии и в стационарах, в отделениях реанимации: для лечения пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, больных с сердечной недостаточностью. Лечение водородом все чаще используют при заболеваниях центральной нервной системы. Исследования показали, что так можно затормозить развитие когнитивных нарушений, следовательно, отодвинуть или хотя бы замедлить наступление болезни Альцгеймера и других видов деменции.

"У молекулярного водорода огромные перспективы применения для лечения сахарного диабета, ожирения, нарушений липидного обмена, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. У пациентов с онкологическими заболеваниями при проведении лучевой и химиотерапии ингаляции водородом уменьшают побочные реакции и проявления интоксикации. В результате основная терапия становится более эффективной", - рассказал Чучалин.

Дышите глубже

Еще один "волшебный" газ - оксид азота. Сейчас продолжается изучение влияния NO на липидный обмен.

"С возрастом способность организма синтезировать оксид азота падает, и это негативно отражается на сосудах - начинает развиваться атеросклероз. Американцы уже вводят в клиническую практику измерение не только уровня холестерина в крови, но и контролируют нитраты и нитриты, а для регулирования уровня NO применяют ингаляции, - объяснил Чучалин. - Перспективы медицинского применения NO огромные: он влияет на весь организм, регулируя ось "мозг - кишечник - иммунная система", снижает риск сахарного диабета, замедляет старение мозга".

Исследования, проводимые в РНИМУ имени Пирогова, показали: всего несколько ингаляций - и у пациентов быстрее восстанавливаются легкие и сосуды, снижается риск осложнений - тромбозов, инсультов и инфарктов. Помогают такие ингаляции и при эндокринологических нарушениях, например ожирении, а также многих других болезнях.

Между тем

Как любая терапия, ингаляции лечебными газами должны назначаться врачом, и проводить процедуру тоже должен медик. В последние годы в среде удачливых бизнесменов, артистов и прочих селебрити вошли в моду ингаляции ксеноном - этот инертный газ в медицине применяли для наркоза, а в меньших концентрациях - в качестве релаксанта, для снятия стресса, лечения бессонницы. Многим нравилось, что газ вызывает чувство эйфории. Но в прошлом году произошло два несчастных случая: во время сеанса погибли известный бизнесмен и топ-менеджер, 40 и 45 лет.

"С применением ксенона надо быть осторожным. Пациент должен постоянно находиться под контролем врача - он может погрузиться в глубокий сон, может произойти затуманивание сознания. Поэтому врач должен внимательно следить за пациентом. Если все делать правильно, соблюдая инструкции, процедура безопасна", - пояснил "РГ" врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий ОРИТ Клинического центра Сеченовского университета Юрий Сорокин.

Кстати

Больше зелени

Любопытно, что повлиять на уровень NO в организме можно не только дыхательным путем (то есть с помощью ингаляций), но и пищевым. Для этого понадобится определенным образом скорректировать питание.