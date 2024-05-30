Эксперт по фитнесу объяснил, какие тренировки с возрастом важнее: силовые или на баланс

С возрастом мы всё больше понимаем, насколько важно вести здоровый образ жизни. Но на какой вид тренировок нужно делать акцент в этом случае: на силу или на баланс?

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И силовые тренировки, и тренировки на баланс играют важную роль в поддержании здоровья в целом. Силовые упражнения увеличивают мышечную массу и плотность костей, что помогает бороться с естественным снижением мышечной массы с возрастом. При этом тренировать равновесие необходимо для предотвращения падений, которые являются серьёзной проблемой для пожилых.

Полезно рассматривать тренировки на баланс и силу как взаимодополняющие элементы. Фактически многие упражнения, предназначенные для силовых тренировок, также по своей сути улучшают баланс, координацию и проприоцепцию (то есть осознание своего тела в пространстве). К примеру, это выпады, приседания и становая тяга.

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Главное — адаптировать режим тренировок к вашим потребностям и способностям. Тогда упражнения будут приносить пользу и сочетание обоих типов тренировок гарантирует, что вы с возрастом сможете всё так же наслаждаться жизнью.

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