Гинеколог рассказала, к чему приведет недостаток питания при беременности

Недостаточный объем пищи при беременности приводит к целому ряду нарушений, включая увеличение склонности к ожирению, рост рисков развития диабета второго типа и заболевания легких, рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики кандидат медицинских наук Екатерина Орехова, передает корреспондент NEWS.ru. Специалист также добавила, что ситуации подобного рода могут запрограммировать определенный способ обмена липидов до конца жизни (дислипидемия).

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На конференции «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг — технологии будущего», проходящей 29–30 мая в Конгресс-центре Сеченовского университета в Москве, медик отметила, что неподходящий объем пищи во время беременности приводит к изменению структуры органов и числа кленов и клональной селекции. Кроме того, в ряде случаев нарушаются проблемы с ментальным здоровьем.

Недостаточное питание матерей на ранних сроках беременности может запрограммировать обмен липидов на всю оставшуюся жизнь (дислипидемия). Также предопределяет склонность к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертензии, диабету второго типа, обструктивным заболеваниям легких. Повышает риск возникновения шизофрении, тогда как более поздний гестационный голод способствует возникновению аффективных расстройств, — пояснила она.

Ранее эндокринолог Нина Петунина сообщила, что порядка у 35% россиян 35% россиян наблюдается метаболический синдром, а у 55% — абдоминальное ожирение. По ее словам, помимо генетической предрасположенности и возраста, факторами риска являются вредные привычки, стресс и малоподвижный образ жизни.