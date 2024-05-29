Сомнолог рассказал, сколько нужно спать детям и взрослым

Сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, что людям в зависимости от возраста нужно спать разное количество времени. В докладе по исследованиям сна на конференции «Поколение вне возраста» специалист отметил, что продолжительность ночного отдыха виляет на здоровье человека, передает корреспондент NEWS.ru.

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По данным сомнолога, детям до трех месяцев желательно спать 14–17 часов в сутки, от четырех месяцев до года — 12–15 часов, от года до двух лет — 11–14 часов, от двух до трех лет — 10–13 часов. Детям до 13 лет Полуэктов рекомендует спать 9–11 часов, подросткам — 8–10 часов. Взрослым людям достаточно 7–9 часов в сутки, в пожилом возрасте желательно спать не менее 7–8 часов, рассказал сомнолог.

Специалист отметил, что качество и продолжительность сна виляют на многие аспекты здоровья человека. К примеру, увеличение продолжительности сна на полтора часа приводит к снижению массы тела, а недостаток сна влияет на иммунитет и приводит к повышению риска заболеваний.

Ранее сомнолог Елена Царева посоветовала отказаться от гаджетов или ограничить время в них перед сном, отменить вечерние тренировки и контролировать питание в вечернее время, чтобы сменить режим совы на режим жаворонка. Она отметила, что воздействие света вечером может сдвинуть время засыпания на 1,5 часа.