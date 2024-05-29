В Роспотребнадзоре раскрыли, как не перегреться в жару

В жаркие дни стоит отказаться от физических упражнений, чаще проветривать помещения и, при необходимости, включить вентилятор, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора. Эксперты предупредили, что повышенная температура может привести к обострению заболеваний. Медики также призвали одеваться по погоде и не забывать о головном уборе.

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Жара способна приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, — уточнили санитарные врачи.

Специалисты посоветовали снизить калорийность пищи, а также уменьшить количество потребляемого и по возможности принимать прохладный душ. Они отметили, что жаркие дни также стоит выбирать в качестве напитков чай, морс, отвар из сухофруктов и кисломолочные напитки.

Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания, а также особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи, — напомнили в ведомстве.

Невролог Елена Беленко ранее порекомендовала следить за питьевым режимом в жаркие дни. Она также предложила добавить в меню богаты магнием продукты, например, орехи, зелень, бананы и авокадо.