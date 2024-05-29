Нутрициолог перечислила диеты, которые могут навредить здоровью
В современном мире для желающих сбросить вес доступно множество интересных диет. Правду о некоторых системах питания рассказала диетолог и нутрициолог Мария Макиша. В беседе с журналистами «Газеты.Ru» специалист ответила на вопросы о наиболее известных программах питания.
Так, по словам Марии, популярная ныне кетодиета имеет свои недостатки. Данная система питания подразумевает отказ от углеводов. Диетолог считает, что уже через 3—4 недели такого питания возрастает уровень плохого холестерина. Помимо прочего, в почках могут появиться камни и увеличиться риск сердечно-сосудистых болезней.
Мария рассказала журналистам «Газеты.Ru», что в современном мире данная диета уже особо не рассматривается как действенная. Правда, людям с инсулинорезистентностью и онкологическими заболеваниями все-таки стоит воздержаться от углеводов, но не от сахара.
В беседе с представителями прессы эксперт также прокомментировала эффективность интервального голодания. Эта диета, при которой люди едят в предела× 8-часового окна, после чего 16 часов голодают.
«Убедительных научных данных на эту тему нет. Но уже понятно, что мы худеем не от того, когда едим, а от того, сколько едим!» — рассказала эксперт.
Говоря о монодиетах (система, при которой люди едят лишь один-два продукта) Мария отметила, что мозгу быстро надоест такой тип питания. Эксперт называет эту диету устаревшей.