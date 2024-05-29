Нутрициолог перечислила диеты, которые могут навредить здоровью

В современном мире для желающих сбросить вес доступно множество интересных диет. Правду о некоторых системах питания рассказала диетолог и нутрициолог Мария Макиша. В беседе с журналистами «Газеты.Ru» специалист ответила на вопросы о наиболее известных программах питания.

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Так, по словам Марии, популярная ныне кетодиета имеет свои недостатки. Данная система питания подразумевает отказ от углеводов. Диетолог считает, что уже через 3—4 недели такого питания возрастает уровень плохого холестерина. Помимо прочего, в почках могут появиться камни и увеличиться риск сердечно-сосудистых болезней.

Мария рассказала журналистам «Газеты.Ru», что в современном мире данная диета уже особо не рассматривается как действенная. Правда, людям с инсулинорезистентностью и онкологическими заболеваниями все-таки стоит воздержаться от углеводов, но не от сахара.

В беседе с представителями прессы эксперт также прокомментировала эффективность интервального голодания. Эта диета, при которой люди едят в предела× 8-часового окна, после чего 16 часов голодают.

«Убедительных научных данных на эту тему нет. Но уже понятно, что мы худеем не от того, когда едим, а от того, сколько едим!» — рассказала эксперт.

Говоря о монодиетах (система, при которой люди едят лишь один-два продукта) Мария отметила, что мозгу быстро надоест такой тип питания. Эксперт называет эту диету устаревшей.