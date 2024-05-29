Эксперт рассказал о влиянии некачественного сна на вес и общее самочувствие

Психолог Алексей Мелехин обращает внимание на связь между сном и весом, подчеркивая, что хроническая бессонница может стать фактором, спровоцировавшим набор лишних килограммов.

Хотя сам сон не приводит к непосредственному увеличению веса, он оказывает влияние на ряд процессов в организме. Например, недостаточный сон вызывает дисбаланс в выработке гормонов стресса, сытости и голода, что может привести к изменениям в пищевом поведении. Люди, страдающие от хронической бессонницы, часто испытывают желание потреблять высококалорийную и углеводную пищу, что может привести к лишнему весу. Более того, проблемы со сном могут вызывать эмоциональное переедание и изменения в метаболизме, что также способствует набору веса.

Нарушения сна могут также влиять на уровень физической активности человека, что дополнительно отражается на его весе. Например, человек, который плохо спит, склонен к меньшей активности и предпочтет провести время в состоянии покоя, что может привести к увеличению веса. Поэтому важно обращать внимание на качество и регулярность сна, а также наличие каких-либо проблем с ним, и обращаться за помощью к специалистам при необходимости.

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