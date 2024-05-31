На сколько сокращается рабочий день из-за жары, объяснил Роспотребнад

В жаркую погоду некоторые работники могут претендовать на сокращение рабочего дня. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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При наличии кондиционера работодателям нужно поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25°C. Если же рабочее место не оборудовано этим прибором и температура достигает 28,5°C, то рекомендуется:

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5°C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

При температуре более 32,5°C работать на открытом воздухе не рекомендуется, отмечают в Роспотребнадзоре.

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