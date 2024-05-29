Экстремальные диеты могут привести к проблемам со здоровьем

Экстремальные диеты дают лишь временные результаты и могут быть крайне опасными для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Он подчеркнул, что похудение не требует радикальных запретов, а основывается на изменении рациона.

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«Для достижения поставленной цели по снижению веса и улучшению здоровья необходимо подходить к этой задаче комплексно, принимая во внимание все аспекты: питание, физическую активность и образ жизни», — сказал врач.

Он добавил, что диеты разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей каждого человека и наличия заболеваний.

Эндокринолог-диетолог Дарья Абахина до этого говорила, что в рацион здорового питания обязательно должны входить овощи, белковые и молочные продукты.

Вторая группа продуктов — крахмалосодержащие, такие как макароны, крупы, хлеб, картофель, батат и другие. Это основной источник углеводов. Продукты также насыщены кальцием и витаминами группы B, отметила врач.

Кроме того, по ее словам, крайне важно, чтобы в рационе были белковые продукты: курица, рыба, морепродукты, мясо, яйца. Они содержат цинк, витамины группы В, а также источники растительного белка.