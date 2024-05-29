Гастроэнтеролог напомнил о влиянии уличного питания на организм

Перекусы на бегу стали нормой современной жизни. Подкрепиться в пути не составляет труда, так как повсюду открыты заведения с уличной едой. Если постоянно налегать только на стрит-фуд, можно заработать проблемы с пищеварительной системой. Кроме того, важно внимательно выбирать места общепита. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщил гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Алексей Боярко.

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Конечно, еда должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

«В случае с уличной едой нормы не всегда соблюдаются. Хот-доги, шаурма, пита, кебабы и шашлыки при неправильном приготовлении могут стать источниками заражения токсикоинфекциями, сальмонеллезом и дизентерией. Особенно опасна еда, которую сделали в передвижных точках и временных уличных кафе - в киосках нет условий для соблюдения санитарных норм», - объяснил специалист.

Многое зависит и от качества продуктов. По словам врача Боярко, недобросовестные предприниматели пытаются удешевить готовые блюда и используют сырье непроверенных поставщиков, почти просроченные продукты, маскируют странный вкус обилием специй.

«Кроме того, уличная еда содержит много калорий, усилители вкуса разжигают аппетит. Например, шаурма стандартного размера весит около 400 г, из которых до ⅓ – жиры. Это количество вдвое выше суточной нормы. В итоге растет вес и уровень холестерина в крови», - отметил гастроэнтеролог.

Возвращаясь к теме заболеваний, которые может вызвать некачественный стрит-фуд, Алексей Боярко обратил внимание на молочные продукты и мороженое без упаковки. Из-за нарушения санитарных норм в такой уличной еде могут развиваться инфекции. Рекомендуется избегать стрит-фуд с яйцами, сыром и колбасой, скоропортящихся закусок с майонезом. Вместо разливного кваса лучше купить бутилированный, а при покупке свежевыжатого сока важно убедиться, что он был приготовлен не заранее.