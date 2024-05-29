Мужчин с низким уровнем тестостерона предостерегли от одного продукта

Листья мяты не только успокаивают и освежают, но и обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, однако некоторым мужчинам стоит от нее отказаться, предостерегла кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с радио Sputnik она предупредила некоторых людей о вреде мяты.

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Соломатина отметила, что рутин, который содержится в мяте, укрепляет стенки сосудов. Мята способствует расширению сосудов и капилляров, поэтому ее часто используют как средство для понижения давления, и обладает желчегонным действием, улучшает пищеварение, помогает при несварениях, метеоризме.

Однако мятой не стоит увлекаться мятой тем, у кого пониженное давление: из-за ее приема расширяются сосуды и давление может еще сильнее понизиться. При кормлении грудью мятные напитки можно употреблять только после консультации с врачом, поскольку они содержат много эфирных масел, добавила она. «Мужчинам, у которых идет снижение [уровня] тестостерона, лучше воспользоваться другими успокаивающими средствами, а не мятой, потому что мята содержит много фитоэстрогенов», — предупредила она.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко посоветовала некоторым людям отказаться от клубники. По ее словам, ягоды не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и воспалительных процессах