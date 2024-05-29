Диетолог предупредил, что худеть к определенной дате опасно

По словам диетолога Альбины Комиссаровой, похудение к определенной дате – нездоровое и малоэффективное действо. В конечном итоге это приводит к еще большему набору веса.

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«Это нездоровое пищевое поведение, и в большинстве случаев похудения к какой-то определенной дате имеют очень краткосрочные эффекты, в долгосрочной перспективе они неэффективные. Поэтому надо все-таки стараться ставить себе не сроки похудеть на сколько-то килограмм к какой-то дате, а ставить себе более реальные цели по изменению пищевого поведения, приобретению пищевых привычек», - цитирует диетолога РИА Новости.

Как указала Комиссарова, любая диета подразумевает выход из зоны комфорта, что приводит к дополнительному стрессу и большой вероятности срыва.

«Пользы (от похудения к определенной дате. – Авт.) нет однозначно никакой. Если мы решаем снижать вес, то мы должны в целом менять свой образ жизни, делать его более здоровым. Это должно быть максимально комфортно психологически. Здоровый образ жизни должен быть всегда, а не в течение какого-то промежутка времени», - объяснила свое мнение диетолог.

Причем, для постоянного эффекта такой образ жизни должен доставлять удовольствие.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что врач-эндокринолог предупредила о смертельной опасности популярной диеты.