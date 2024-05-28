Дерматолог дала советы, как правильно загорать

Дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT посоветовала не забывать про использование солнцезащитных средств при загаре. Специалист отметила, что получить ожог на солнце можно не только на южном курорте, но и в более северных регионах.

«В ясную погоду летом ультрафиолетовые лучи могут быть довольно активными независимо от географического расположения. Для загара лучше всего выбирать время до 10:00 утра или после 17:00. В эти часы солнечные лучи менее интенсивны, а риск получить ожог не так велик», — рассказала дерматолог.

Она добавила, что привыкать к солнечным ваннам следует постепенно.

«Если на протяжении нескольких месяцев ходить в одежде, закрывающей большую часть тела, а затем выйти на несколько часов под яркое солнце, кожа не успеет адаптироваться и выработать достаточное количество меланина — вещества, которое защищает клетки от ультрафиолетовых лучей... Начинать сезон следует с коротких сеансов на солнце, постепенно увеличивая их продолжительность — так кожа успеет адаптироваться», — объяснила Филёва.

Она также заявила, что не стоит пренебрегать использованием солнцезащитных средств.

«Применять их рекомендуется всегда, когда активно солнце, даже если кажется, что на улице не жарко. Кремы с SPF 30 и выше помогут снизить риск ожогов и защитят кожу от вредного воздействия излучения. Наносить средство следует за 20-30 минут до выхода на улицу, а затем обновлять слой крема каждые 2 часа. Использовать солнцезащитные средства следует всегда, даже когда кожа уже загорела», — добавила специалист.

В заключение она посоветовала не забывать о головном уборе.

Ранее терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал о правилах поведения на улице в жаркую погоду. По его словам, во время жары есть два безопасных периода для нахождения на улице: с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.